Фонд Порошенка доставив у лікарні 50 кисневих концетраторів

Ще 20 концентраторів кисню очікують отримати і передати в медзаклади у найближчий час.

Волонтери доставили кисневі концентратори від Фонду Порошенка в лікарні Львівської області, Прикарпаття та Буковини. Зокрема, кисневий апарат передали в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню, ще сім таких концентраторів поїдуть у лікарні області, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

«Апарати штучної вентиляції – це вже апарати, які потрібні для вкрай важких хворих та реанімаційним відділенням. Але ми бачимо на практиці і на досвіді, що в основному в лікарню попадають пацієнти з середньої формою важкості. Звичайно, якщо є в наявності концентратори у відділенні, то у кожного конкретного пацієнта у разі потреби є можливість подихати, тобто отримати кисневу терапію», – пояснює заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Наталія Дьоміна.

До Чернівців і Чернівецької області волонтери «Європейської Солідарності» доставлять чотири кисневих концентратори, до Львова вже доставили вісім кисневих концентраторів, звідси їх доправлять до лікарень Перемишляни, Жидачева та Старого Самбора.

Загалом у лікарні Фонд Порошенка з волонтерами днями відправили 50 кисневих концентраторів. Зокрема, одну партію передали у лікарні та військовий шпиталь у прифронтовій зоні на Донеччині. Ще 20 концентраторів кисню очікують отримати і передати в медзаклади у найближчий час.

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Рошен і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень. Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.

Зараз Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» опікуються закупівлею кисневого обладнання для хворих на ковід-19.