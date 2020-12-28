Суд арештував майно лідера "Партії угорців України"

Брензовича підозрюють у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

У понеділок, 28 грудня 2020 року, Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора і дозволив накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у лідера "Партії угорців України" Василя Брензовича.

Про це інформує пресслужба суду.

"Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати", - сказано в повідомленні.

З урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно. Отже, клопотання слідчого задоволено повністю.

Як повідомляли, 30 листопада в СБУ повідомили про обшуки у благодійному фонді, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Відповідно до повідомлення спецслужби слідство вивчає факти підтримки "окремими українськими публічними діячами" державних органів Угорщини.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

1 грудня у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.

У Товаристві угорців Закарпаття та політичній силі "Партія угорців України" (КМКС) обшуки СБУ назвали безпрецедентним грубим втручанням, "в рамках якого озброєні представники спецслужб окупували помешкання Василя Брензовича, голови ТУКЗ-КМКС, центральний офіс організації в Ужгороді, а також офіси благодійних фондів - "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде" та "За Закарпатський угорський інститут" - для проведення обшуків".

Напередодні місцевих виборів 25 жовтня Василь Брензович повідомив, що КМКС підтримає Золтана Баб’яка на посаду Берегівського міського голови.