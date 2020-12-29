На тимчасово окупованих територіях Донбасу очікує звільнення з полону 251 українець, - Денісова

251 громадянин України очікує звільнення з катівень окупантів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Їхнє звільнення - надзвичайно важливе завдання для всіх залучених компетентних органів", - написала вона у Telegram-каналі.

Денісова запевнила, що продовжуватиме роботу щодо звільнення співгромадян, які перебувають у незаконному ув’язненні країни-окупанта РФ. Омбудсман закликала міжнародну спільноту діяти разом у цьому напрямі, аби пришвидшити їхнє повернення до мирного життя.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року до своїх родин на підконтрольну Уряду україни територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Українська сторона у складі ТКГ пропонувала провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики Олексія Арестовича, тривала "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі".

Російська сторона зі свого боку заявляла, що розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.

У листопаді Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року.

У грудні представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що Росія продовжує блокувати взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.