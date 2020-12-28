Новим головою фракції "Голос" став Ярослав Железняк

Народного депутата Ярослава Железняка обрано новим головою депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді дев’ятого скликання. Його заступником став нардеп Роман Костенко.

Про це сам Железняк повідомив у Facebook.

"Новий рік починаю з нових викликів. Щойно колеги з (фракції - ред.) "Голос" обрали мене новим головою нашої фракції, а Роман Костенко заступником. Заразом підтвердили максимальну демократичність партії", - повідомив Железняк.

Раніше посаду голови фракції "Голос" обіймав народний депутат Сергій Рахманін, Ярослав Железняк обіймав посаду заступника.

"Тепер в наступному році планую працювати так, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії Верховної Ради, але й найефективнішим для нашої команди", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, 11 березня Кіра Рудик очолила партію "Голос" замість Святослава Вакарчука.