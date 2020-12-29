Закон про продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО набув чинності. Тимчасовий статус продовжили до 31 грудня 2021 року.

Закон опублікований в газеті "Голос України".

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 7 грудня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»", який пропонував продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

15 грудня парламент ухвалив цей законопроєкт.

Авторами проєкту є група народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією.

Парламент ухвалив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО восени 2014 року, але вніс в нього зміни навесні 2015 року, які так і не дозволили йому запрацювати - законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців. При цьому термін дії закону був обмежений трьома роками.

Чинність закону добігла 18 жовтня 2017 року, але за півтора тижня до цього її продовжили на рік. У 2018 році депутати продовжили закон ще на рік, до кінця 2019 року.

У грудні 2019 Рада продовжила дію закону до 31 грудня 2020 року.