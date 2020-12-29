Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО

Близько 300 тисяч українців отримали російські паспорти в ОРДЛО.

Про це заявив в інтерв'ю "ТСН" віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков.

"На сьогодні, по суті, всі громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. Близько 300 тис. українців пройшли через примусову російську паспортизацію. Я наразі говорю про окуповані Донеччину з Луганщиною. Щодо Криму — там цифри сягають 2 млн", - сказав Резніков.

За його словами, засуджувати таких людей Україна не має жодного права.

"Не вдалося їх захистити, не вистачило оборонного ресурсу держави Україна у 2014 році дати таку відсіч цій агресії, щоб люди не потрапили в заручники. Тому держава має знайти механізм, як із цими наслідками діяти потім", - зазначив віцепрем'єр.

Резніков також додав, що зараз розробляється проєкт закону про державну політику перехідного періоду, в якому буде враховано питання примусової паспортизації.

Нагадаємо, у червні 2019-го Росія почала видавати паспорти жителям ОРДЛО.

24 квітня 2019-го президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР". У 2019 він видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, які жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані жителям ОРДЛО, будуть недійсними і назвав указ Путіна "нікчемним".