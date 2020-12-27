Волонтери передали кисневі концентратори від Фонду Порошенка у лікарні та військовий шпиталь

Фото: eurosolidarity.org

Кисневі концентратори від Фонду Петра Порошенка отримали три медзаклади на сході України. Відомий серед військових стоматолог, засновник волонтерської радіостанції "Тризуб ФМ" Ігор Ященко та учасник війни проти російської агресії, блогер Гліб Бабіч доставили концентратори українцям, які живуть поблизу лінії розмежування і воїнам, які захищають державу.

Про це повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність".

Першим пунктом призначення став центр первинної медико-санітарної допомоги у місті Селидове на Донеччині. Тут опікуються здоров’ям 38 тисяч мешканців. Нині у громаді 68 пацієнтів із діагнозом "коронавірус". Усі лікуються амбулаторно, тож концентратори вкрай необхідні – розповідає директорка Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Марченко.

"Для нас дуже важливо, що нам благодійний Фонд Петра Порошенка надав ці апарати. Їх зручно використовувати. До того ж, вони дороговартісні, а населення, на жаль, не має змоги придбати такі медичні апарати", – говорить лікарка.

У Селидівській центральній міській лікарні для хворих на коронавірус облаштовані 50 ліжок. Але їх не вистачає, як і кисню для важких хворих.

Лікарка інфекційного відділення Ірина Перепелиця розповідає: "Враховуючи велике перевантаження у відділені, концентраторів нам не вистачає. І сьогодні нам подарували від Фонду Петра Порошенка два концентратори та пульсоксиметри для надання допомоги лікарні і хворим на ковід пацієнтам. Ми дуже вдячні за цю допомогу".

"Чому це так важливо саме тут, на Сході? Ці люди, можливо, ніколи не згадають Порошенка чи "Справу громад". Але для них це допомога, яку дала Україна. Це питання місцевого менталітету, і це дуже важливо. Це наші люди, і ми робимо ті кроки, які все більше переконують їх – тут про них турбуються", – говорить лікар-волонтер Ігор Ященко.

Фото: eurosolidarity.org

Ще два концентратори привезли до Покровська у військовий шпиталь. Зараз тут від ковіду лікуються більше 20 захисників.

Забезпечення медзакладів кисневим обладнанням – наразі у пріоритетах Фонду Порошенка та волонтерів з ГО "Справа громад". "Це перша маленька крапля. 52 концентратори. До Нового року їх буде 100. І все менше людей під час епідемії буде ризикувати на загибель від відсутності кисню", – говорить Гліб Бабіч.

"СьогоднІ вранці нам доповіли, що до апаратів, що ми привезли, вже підключено перших пацієнтів. Нічого важливішого за це не може бути", – повідомив волонтер у Facebook.

Фото: eurosolidarity.org

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії передали в лікарні понад 157 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У регіони України відправили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка – кисневе обладнання для хворих на коронавірус.