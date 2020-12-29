Венедіктова: справа ПриватБанку почала рухатися у правильному напрямку

Генпрокурорка Ірина Венедиктова заперечує інформацію ЗМІ про затягування нею підписання підозр у справі ПриватБанку про підозру колишнім власникам у виведенні коштів з фінустанови до націоналізації.

Про це вона написала у фейсбуці і наголосила, що справа "почала рухатися у потрібному руслі".

"Дозволю собі дати дружню пораду журналісту ЕП, який дозволив собі послатися на секретні джерела в правоохоронних органах, які завірили його в тому, що я блокую підписання підозр в так званій справі Приватбанку. Це джерело або маніпулятор, або брехун", - зазначила Венедіктова.

Вона пояснила, що не може відкривати таємницю слідства, але, наголосила, що "всі необхідні кроки зроблені".

"В загальних рисах можу заспокоїти суспільство - всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатись в потрібному руслі. Якщо ці зашифровані джерела інформації і надалі продовжать займатись продажем повітря, я знайду можливість, в тому числі і процесуальну, пояснити більш дохідливо причини, через які справи розслідувались з деяким запізненням", - додала генпрокурорка.

Нагадаємо, 14 грудня Венедіктова повідомила, що увійшла до складу груп прокурорів у основних справах по ПриватБанку.

9 грудня суд відновив провадження щодо повернення Приватбанку Ігорю Коломойському. А в листопаді Апеляційний суд за скаргою Коломойського зобов'язав розглянути законність договорів ПриватБанку з Kroll і Alixpartners.

18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, Уряд прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшого на українському ринку фінустанови і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконної, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.