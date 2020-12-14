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Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у основних справах по Приватбанку

"Абсолютно конкретні наступні кроки" будуть "зроблені найближчим часом".

Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у основних справах по Приватбанку
Фото: gp.gov.ua

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів, які розслідують справи, пов’язані з групою "Приват".

Про це Венедіктова повідомила 14 грудня.

"Ми вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов‘язаних із групою «Приват». На моє переконання, справи можна і треба активізувати. Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях", написала вона у фейсбуці.

Генеральна прокурорка повідомила, що вдалося знайти порозуміння "із колегами" і намітити "абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом".

Як повідомляли, 9 грудня суд відновив провадження щодо повернення Приватбанку Коломойському.

24 листопада Апеляційний суд за скаргою Коломойського зобов'язав розглянути законність договорів ПриватБанку з Kroll і Alixpartners.

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