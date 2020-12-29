Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович

За словами Арестовича, секретар РНБО Олексій Данілов ухвалив рішення про звільнення Кривоноса з посади свого радника ще кілька місяців тому.

Радник з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович стверджує, що генерал Збройни сил Сергій Кривонос, якого президент Володимир Зеленський сьогодні звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, проходить свідком у справі про "спробу організації державного перевороту" в Україні у 2017 році.

Про це Арестович повідомив у Facebook.

За словами Арестовича, секретар РНБО Олексій Данілов ухвалив рішення про звільнення Кривоноса з посади свого радника ще кілька місяців тому.

Арестович також закинув Кривоносу "провалення" підготовки проєкту закону про територіальну оборону.

"Крім того, правоохоронним органам України належить ще визначити, в рамках кримінальної справи про спробу організації державного перевороту в 2017 році, за яким Сергій Кривонос проходить "свідком", чи був він там свідком або соратником організаторів?" - написав Арестович.

Нагадаємо, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України генерал Сергій Кривонос був призначений головою комісії указом п'ятого президента України Петра Порошенка 9 квітня 2019 року. 12 березня Порошенко офіційно представив Кривоноса як заступника секретаря РНБО. Новопризначений заступник пообіцяв покарати "щурів, що крадуть в армії".

У листопаді минулого року Зеленський звільнив Кривоноса зі складу двох комісій. В РНБО це пояснили перерозподілом функціональних обов'язків і заявили, що Кривонос залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що за необхідності його можуть повернути в розпорядження Міноборони.

У 2019 році Кривонос був кандидатом у президенти, але зняв свою кандидатуру на користь Порошенка.