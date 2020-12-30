Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА

Сергій Сергійчук був призначений у серпні цього року.

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Він звільнений згідно з поданою ним заявою, йдеться в указі президента №602/2020.

Наступним указом президент призначив тимчасового голову ОДА.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Черкаської обласної державної адміністрації на Віктора Гусака", - йдеться у документі.

Гусак до цього був заступником голови Черкаської ОДА.

Сергій Сергійчук очолював ОДА з серпня 2020 року. Під час його представлення Зеленський зазначав, що чекає від нього швидких дій.

Раніше Сергійчук проходив військову службу в Центральному апараті СБУ на посадах начальника управління, заступника начальника СБУ Управління СБУ у м.Києві і Київської області, службу на посадах оперативного та командно-оперативного складу

У 2007-2009 - в.о. голови Дніпровської районної у м.Києві державної адміністрації, заступник голови Дніпровської районної у м.Києві державної адміністрації

З 2009 по 2013 - радник Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

2013 - 2018 - радник керівника Апарату Верховної Ради України (на громадських засадах).

2019 - 2019 - заступник начальника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації – начальник 1 відділу 5 центру захисту інформації та розроблення і впровадження технології кіберзахисту Державного НДІ спецзв’язку.