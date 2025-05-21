Ув’язнений Росією кримчанин Мустафаєв отримав премію Freedom House

Засуджений Росією кримчанин Сервер Мустафаєв став лауреатом премії міжнародної правозахисної організації Freedom House за внесок у галузі прав людини та демократії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Нагороду за Мустафаєва отримала посолка України в США Оксана Маркарова.

"Для мене була велика честь отримати від його імені цю нагороду і нагадати про Сервера і всіх інших українців, які незаконно утримуються Росією... Це визнання є важливим нагадуванням про боротьбу України та кримськотатарського народу проти жорстоких репресій з боку РФ", – прокоментувала Маркарова на своїй фейсбук-сторінці.

Freedom House – це міжнародна правозахисна організація, заснована у 1941 році з метою об’єднання політиків та активістів для боротьби проти нацистської Німеччини. Сьогодні організація займається просуванням та захистом свободи та демократії по всьому світу. Freedom House підтримує активістів та правозахисників, які виборюють права людини, а також щорічно вручає премії людям та групам за значний внесок у розвиток цих цінностей.

Координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїлов були затримані росіянами в 2018 році. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті, і через рік виніс вирок. Марлена Асанова засудили на 19 років колонії суворого режиму, Мемета Бєлялова – на 18, Тимура Ібрагімова – на 17 років, Сейрана Салієва – на 16, Сервера Мустафаєва – на 14, Сервера Зекір’яева – на 13, Едема Смаїлова – на 13. Ернеса Аметова визнали невинним і звільнили в залі суду.

В Офісі президента України Володимира Зеленського тоді назвали цей вирок "військовим злочином". У Прокуратурі АР Крим та Севастополя, у свою чергу, назвали вирок черговим доказом релігійних переслідувань в Криму.

Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.

Росіяни засуджують членів осередків релігійної організації лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

За період окупації Криму 8 засуджених вже відбули незаконні покарання, 79 - досі в російських тюрмах.