Справа "Хізб ут-Тахрір": 8 засуджених вже відбули незаконні покарання, 79 досі в російських тюрмах

Загалом було здійснено 19 хвиль арештів, остання - в лютому 2025 року.

За період окупації Криму Росією у "справах Хізб ут-Тахрір" переслідували 122 людей, з них 8 фігурантів повністю відбули незаконні "покарання" у російських тюрмах.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

Загалом було здійснено 19 хвиль арештів. Остання відбулася у лютому 2025 року – окупанти забрали п’ятьох чоловіків, залишивши сімох дітей без батьківської опіки. Загалом, через політичні репресії 252 дитини кримських політв’язнів зростають без батька.

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру:

122 особи переслідуються у "справі Хізб ут-Тахрір", 119 із них – кримські татари.

79 людей відбувають терміни в російських тюрмах і колоніях.

33 утримуються в СІЗО, 2 – під домашнім арештом, 8 – звільнені, але мають обмеження.

Росія ще в 2003 році оголосила "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією без жодних доказів її насильницької діяльності. Це рішення ухвалили таємно, без дотримання принципів справедливого судочинства.

Звинувачення у цих справах зазвичай будуються на свідченнях "прихованих свідків"; висновках "експертів", що співпрацюють з ФСБ; наявності забороненої літератури, а також аудіозаписах, де нібито зафіксовані релігійні та політичні дискусії.

Фігурантам призначають надзвичайно жорсткі терміни покарання – до 19 років колонії суворого режиму.

Жоден із цих політв’язнів не був звільнений у межах обмінів.

Правозахисники закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, добиватися звільнення всіх політичних в’язнів та запровадження персональних санкцій проти винних у репресіях.