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Справа "Хізб ут-Тахрір": 8 засуджених вже відбули незаконні покарання, 79 досі в російських тюрмах

Загалом було здійснено 19 хвиль арештів, остання - в лютому 2025 року.

Справа "Хізб ут-Тахрір": 8 засуджених вже відбули незаконні покарання, 79 досі в російських тюрмах
Ілюстративне фото
Фото: verge.zp.ua

За період окупації Криму Росією у "справах Хізб ут-Тахрір" переслідували 122 людей, з них 8 фігурантів повністю відбули незаконні "покарання" у російських тюрмах.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

Загалом було здійснено 19 хвиль арештів. Остання відбулася у лютому 2025 року – окупанти забрали п’ятьох чоловіків, залишивши сімох дітей без батьківської опіки. Загалом, через політичні репресії 252 дитини кримських політв’язнів зростають без батька.

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру:

  • 122 особи переслідуються у "справі Хізб ут-Тахрір", 119 із них – кримські татари.
  • 79 людей відбувають терміни в російських тюрмах і колоніях.
  • 33 утримуються в СІЗО, 2 – під домашнім арештом, 8 – звільнені, але мають обмеження.

Росія ще в 2003 році оголосила "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією без жодних доказів її насильницької діяльності. Це рішення ухвалили таємно, без дотримання принципів справедливого судочинства.

Звинувачення у цих справах зазвичай будуються на свідченнях "прихованих свідків"; висновках "експертів", що співпрацюють з ФСБ; наявності забороненої літератури, а також аудіозаписах, де нібито зафіксовані релігійні та політичні дискусії.

Фігурантам призначають надзвичайно жорсткі терміни покарання – до 19 років колонії суворого режиму. 

Жоден із цих політв’язнів не був звільнений у межах обмінів.

Правозахисники закликають міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, добиватися звільнення всіх політичних в’язнів та запровадження персональних санкцій проти винних у репресіях.

  • Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.

  • Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.

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