Кіберфахівці ЗСУ і ГУР провели масштабну кібероперацію проти паливно-енергетичного сектору РФ

7– 8 лютого кіберфахівці Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони провели масштабну кібероперацію проти головного підрядника «Газпрому» компанії «Газстройпром» та групи дочірніх підприємств, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури Росії.
Про це LB.ua повідомили джерела у розвідці.
Загальна кількість компаній які потрапили під потужну кібератаку сягнула 22.
За інформацією джерел, кібератаку змогли провести завдяки співпраці одного з керівників холдингу, який надав Силам оборони України доступ до декількох ключових серверів та «дірявості» систем кібербезпеки російського виробництва.
У переліку компаній, які потрапили під атаку є:
- АТ «Газстройпром» gsprom.ru;
- ПАТ «Газпром автоматизация» gazprom-auto.ru;
- ТОВ «ГСП-Комплектация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gspkomplektatsiya;
- ТОВ «Инфосервис регион» isreg.ru;
- ТОВ «ВЕКТОР ВОСТОК» gsprom.ru/media/news/korporativnyenovosti/vektor-vostok;
- ТОВ «ССК «Газрегион» ssk-gaz.ru;
- ТОВ «ГСП Центр» www.gsp-center;
- ТОВ «ГСП-Сервис» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-servis;
- ТОВ «ГСП-Технологии» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-tekhnologii;
- ТОВ «ГСП-Механизация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gspmekhanizatsiya;
- ТОВ «ГСП- Нефтегазпереработка» gsprom.ru/company/structure/ooogsp-pererabotka;
- ТОВ «ГСП-Переработка» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsppererabotka;
- ТОВ «ГСП-ГСМ» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-gsm;
- ТОВ «ГСП-1» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-1;
- ТОВ «ГСП-2» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-2;
- ТОВ «ГСП-4» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-4;
- ТОВ «ГСП-6» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-6;
- ТОВ «ГСП-7» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-7;
- ТОВ «Сфера-Групп» sferagroup-com.ru;
- ТОВ «ГСП-Инвестиции» gsp-inv.ru;
- ТОВ «Газстройпром-Авто Транспортное Предприятие» gc-atp.ru;
- ТОВ «ГСП-5» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-5;
- ТОВ «ГСП-ФИНАНС».
У розвідці зазначили, що в результаті успішних дій кіберфахівців вивели з ладу більш ніж 120 фізичних серверів-гіпервізорів, на яких було розміщено понад 1 500 віртуальних машин. Також знищені файлові сховища з документацією загальним обсягом понад два терабайти, виведені з ладу понад 10 000 комп’ютерів співробітників, зупинена робота всіх систем і сервісів. Попередні підрахунки вказують на великі збитки для РФ, які можуть сягати кількох мільярдів рублів.
За даними джерел, це не остання успішно знищена масштабна ціль в кіберпросторі.