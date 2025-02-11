Кіберфахівці ЗСУ і ГУР провели масштабну кібероперацію проти паливно-енергетичного сектору РФ

Ціллю стала компанія «Газстройпром» та група дочірніх підприємств, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури Росії.

7– 8 лютого кіберфахівці Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони провели масштабну кібероперацію проти головного підрядника «Газпрому» компанії «Газстройпром» та групи дочірніх підприємств, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури Росії.

Про це LB.ua повідомили джерела у розвідці.

Загальна кількість компаній які потрапили під потужну кібератаку сягнула 22.

робота кіберактивістів

За інформацією джерел, кібератаку змогли провести завдяки співпраці одного з керівників холдингу, який надав Силам оборони України доступ до декількох ключових серверів та «дірявості» систем кібербезпеки російського виробництва.

У переліку компаній, які потрапили під атаку є:

АТ «Газстройпром» gsprom.ru;

ПАТ «Газпром автоматизация» gazprom-auto.ru;

ТОВ «ГСП-Комплектация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gspkomplektatsiya;

ТОВ «Инфосервис регион» isreg.ru;

ТОВ «ВЕКТОР ВОСТОК» gsprom.ru/media/news/korporativnyenovosti/vektor-vostok;

ТОВ «ССК «Газрегион» ssk-gaz.ru;

ТОВ «ГСП Центр» www.gsp-center;

ТОВ «ГСП-Сервис» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-servis;

ТОВ «ГСП-Технологии» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-tekhnologii;

ТОВ «ГСП-Механизация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gspmekhanizatsiya;

ТОВ «ГСП- Нефтегазпереработка» gsprom.ru/company/structure/ooogsp-pererabotka;

ТОВ «ГСП-Переработка» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsppererabotka;

ТОВ «ГСП-ГСМ» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-gsm;

ТОВ «ГСП-1» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-1;

ТОВ «ГСП-2» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-2;

ТОВ «ГСП-4» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-4;

ТОВ «ГСП-6» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-6;

ТОВ «ГСП-7» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-7;

ТОВ «Сфера-Групп» sferagroup-com.ru;

ТОВ «ГСП-Инвестиции» gsp-inv.ru;

ТОВ «Газстройпром-Авто Транспортное Предприятие» gc-atp.ru;

ТОВ «ГСП-5» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-5;

ТОВ «ГСП-ФИНАНС».

робота кіберактивістів

У розвідці зазначили, що в результаті успішних дій кіберфахівців вивели з ладу більш ніж 120 фізичних серверів-гіпервізорів, на яких було розміщено понад 1 500 віртуальних машин. Також знищені файлові сховища з документацією загальним обсягом понад два терабайти, виведені з ладу понад 10 000 комп’ютерів співробітників, зупинена робота всіх систем і сервісів. Попередні підрахунки вказують на великі збитки для РФ, які можуть сягати кількох мільярдів рублів.

За даними джерел, це не остання успішно знищена масштабна ціль в кіберпросторі.