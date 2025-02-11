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Зеленський висловив готовність обміняти Курську область РФ на українські території

Це може статися за умови, якщо президент США зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

Зеленський висловив готовність обміняти Курську область РФ на українські території
Курськ (РФ)
Фото: EPA/UPG

У разі проведення переговорів із Росією можливий прямий обмін територіями.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

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Зеленський сказав, що коли президентові США Дональду Трампу вдасться посадити Україну та Росію за стіл перемовин, він планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримує у Курській області.

«Ми обміняємо одну територію на іншу», - сказав український президент.

Зеленський при цьому додав, що не знає, яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість. «Не знаю, побачимо. Але всі наші території є важливими, пріоритету немає», — сказав президент.

  • Днями під час інтерв'ю для Reuters Зеленський заявив, що ЗСУ здійснили контрнаступ і просунулися на 2,5 км на Курському напрямку.
  • Нещодавно командування Сил спеціальних операцій оприлюднило інформацію про підготовку і перебіг наступу на російській території.
  • Цього місяця за підсумками зустрічі з  міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі Зеленський заявив, що операція Сил оборони на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.
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