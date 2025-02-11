Зеленський висловив готовність обміняти Курську область РФ на українські території

Це може статися за умови, якщо президент США зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

У разі проведення переговорів із Росією можливий прямий обмін територіями.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський сказав, що коли президентові США Дональду Трампу вдасться посадити Україну та Росію за стіл перемовин, він планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримує у Курській області.

«Ми обміняємо одну територію на іншу», - сказав український президент.

Зеленський при цьому додав, що не знає, яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість. «Не знаю, побачимо. Але всі наші території є важливими, пріоритету немає», — сказав президент.