Зеленський висловив готовність обміняти Курську область РФ на українські території

У разі проведення переговорів із Росією можливий прямий обмін територіями.
Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.
Зеленський сказав, що коли президентові США Дональду Трампу вдасться посадити Україну та Росію за стіл перемовин, він планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримує у Курській області.
«Ми обміняємо одну територію на іншу», - сказав український президент.
Зеленський при цьому додав, що не знає, яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість. «Не знаю, побачимо. Але всі наші території є важливими, пріоритету немає», — сказав президент.
- Днями під час інтерв'ю для Reuters Зеленський заявив, що ЗСУ здійснили контрнаступ і просунулися на 2,5 км на Курському напрямку.
- Нещодавно командування Сил спеціальних операцій оприлюднило інформацію про підготовку і перебіг наступу на російській території.
- Цього місяця за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі Зеленський заявив, що операція Сил оборони на Курщині стане важливою частиною переговорного процесу.