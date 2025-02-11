Без довідок, черг і бюрократії: понад 2 000 захисників вже отримали статус учасника бойових дій автоматично

Раніше для цього потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження.

Понад 2 000 захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) автоматично – без довідок, черг і бюрократії, повідомляє Мінветеранів.

Менш ніж за 2 місяці з моменту запуску нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифрою, ми досягли того, що раніше здавалося неможливим:

2 000+ військових уже отримали статус УБД без жодних зайвих кроків

6 000+ витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАП – за лічені хвилини

Раніше для цього потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження. Нині все інакше:

Жодних черг

Жодної паперової тяганини

Тільки один процес – автоматичний

Як це працює?

Відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин

Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ)

Статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця

Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини – надає можливість користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень.

Після надання статусу УБД захисники та захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс “Єдине вікно”, що підтверджує надання статусу та дає право на пільги.

У міністерстві анонсують, що вже незабаром і генерація е-посвідчення в Дії стане автоматичною.