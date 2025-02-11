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Без довідок, черг і бюрократії: понад 2 000 захисників вже отримали статус учасника бойових дій автоматично

Раніше для цього потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження.

Без довідок, черг і бюрократії: понад 2 000 захисників вже отримали статус учасника бойових дій автоматично
Фото: Мінветеранів

Понад 2 000 захисників та захисниць вже отримали статус учасника бойових дій (УБД) автоматично – без довідок, черг і бюрократії, повідомляє Мінветеранів. 

Менш ніж за 2 місяці з моменту запуску нової послуги Мінветеранів спільно з Мінцифрою, ми досягли того, що раніше здавалося неможливим: 

  • 2 000+ військових уже отримали статус УБД без жодних зайвих кроків
  • 6 000+ витягів із ЄДРВВ видано через ЦНАП – за лічені хвилини

Раніше для цього потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження. Нині все інакше: 

  • Жодних черг
  • Жодної паперової тяганини
  • Тільки один процес – автоматичний

Як це працює? 

  • Відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин
  • Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ)
  • Статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця

Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини – надає можливість користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень.

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Після надання статусу УБД захисники та захисниці можуть легко отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс “Єдине вікно”, що підтверджує надання статусу та дає право на пільги.

У міністерстві анонсують, що вже незабаром і генерація е-посвідчення в Дії стане автоматичною.

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