Мінветеранів обіцяє запровадити автоматичне надання статусу учасника бойових дій

Генерація е-Посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.

Міністерство у справах ветеранів України автоматизує надання статусу учасника бойових дій (УБД).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких паперових документів або додаткових звернень у різні установи”, — повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Зазначається, що відомості про участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових частин.

Згодом, після надання статусу УБД, можна буде згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія.

Уточнюється, що генерація е-Посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.