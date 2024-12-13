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Мінветеранів обіцяє запровадити автоматичне надання статусу учасника бойових дій

Генерація е-Посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.

Мінветеранів обіцяє запровадити автоматичне надання статусу учасника бойових дій
Мінветеранів обіцяє запровадити автоматичне надання статусу учасника бойових дій
Фото: diia.gov.ua

Міністерство у справах ветеранів України автоматизує надання статусу учасника бойових дій (УБД).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких паперових документів або додаткових звернень у різні установи”, — повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Зазначається, що відомості про участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових частин.

Згодом, після надання статусу УБД, можна буде згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія.

Уточнюється, що генерація е-Посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.

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