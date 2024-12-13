Укртелеком з 1 січня підвищує тарифи на послуги зв’язку

Крім того, буде збільшено оплату за проводове радіо.

АТ “Укртелеком” повідомило, що від 1 січня 2025 року будуть збільшені тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та проводового радіо.

Зазначається, що з 1 січня вартість пакету “Простий” зросте зі 195 до 255 гривень на місяць, в той час як “Простий мінімальний” збільшиться зі 195 до 249 гривень на місяць.

Пакет “Домашній базовий" обійдеться в 325 гривень на місяць замість 255 гривень, а тариф “Домашній безлімітний” подорожчає до 329 гривень з 255 гривень .

Крім того, буде збільшено оплату за проводове радіо зі 145 гривень до 189 гривень на місяць.