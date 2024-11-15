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НБУ презентував пам'ятну монету до 100-річчя Українського радіо

Крім того, до 100-річчя Українського радіо “Укрпошта” випустила марку.

НБУ презентував пам'ятну монету до 100-річчя Українського радіо
Заступник голови НБУ Олексій Шабан під час презентації монети до 100-річчя Українського радіо
Фото: Суспільне Новини/Дарина Коломієць

У Національній опері України до 100-річчя Українського радіо НБУ презентував пам'ятну монету.

Про це повідомляє Укрінформ.

На аверсі монети зображено малий державний герб України, від якого розходяться радіохвилі, на яких написано "Говорить Київ".

"Сенс у тому, що саме Київ, і його історична та сучасна роль як центру викарбувана на цій монеті. Цей же елемент символізує і лінію зіткнення на фронті", - розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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На реверсі монети зображена квітка, від центру якої розходяться півкулі, які також символізують радіохвилі. На аверсі і на реверсі вказана дата заснування Українського радіо — 1924 рік.

Також до 100-річчя Українського радіо “Укрпошта” випустила марку тиражем 280 тис. Дизайн марки розробив художник Володимир Таран, у ньому використана автентика Суспільного Мовлення.

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