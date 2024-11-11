НБУ: за дев’ять місяців цього року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку

Якщо набуде чинності закон про підвищення податків, то рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%.

За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки України отримали 118 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомив Національний банк.

У НБУ зауважили, що головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

«У ІІІ кварталі усереднена дохідність кредитів та портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили збільшуватися. Так, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП – на 21,1%. Водночас вартість фондування дещо знизилася слідом за зниженням ринкових депозитних ставок. Тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу», - повідомив Нацбанк.

НБУ відзначив, що попри подальше збільшення витрат, операційна ефективність залишалася високою. При цьому висока якість кредитного портфеля зумовила низький рівень відрахувань у резерви під кредитні ризики. За підсумками дев’яти місяців цього року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем.

Збільшилися і обсяги нарахованих банками податків на прибуток. За цей період цифра сягнула 35 млрд грн. Рентабельність капіталу банків за дев’ять місяців 2024 року становила 45,8%, торік вона становила 56,9%. В НБУ зауважили – якщо стане чинним закон про підвищення податків, який передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, то рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. «Це сповільнить накопичення банками капіталу для посилення власної стійкості та подальшого кредитування економіки», - додали у Нацбанку.