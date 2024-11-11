Через обстріли у всіх районах Херсона зникло світло

У Херсоні унаслідок російських обстрілів є пошкодження в енергомережі. В усіх районах міста зникло світло.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в енергетичній мережі. Через це частково знеструмлені споживачі в усіх районах міста", – написав він у телеграмі.

Фахівці АТ "Херсонобленерго" проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про їх завершення повідомлять додатково.