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Через обстріли у всіх районах Херсона зникло світло

Фахівці АТ "Херсонобленерго" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Через обстріли у всіх районах Херсона зникло світло
Фото: тн-канал Дмитра Живицького

У Херсоні унаслідок російських обстрілів є пошкодження в енергомережі. В усіх районах міста зникло світло.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в енергетичній мережі. Через це частково знеструмлені споживачі в усіх районах міста", – написав він у телеграмі. 

Фахівці АТ "Херсонобленерго" проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про їх завершення повідомлять додатково.

  • Сьогодні через загрозу ракетного удару у Києві та областях превентивно ввели аварійні відключення світла.
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