Через обстріли у всіх районах Херсона зникло світло

У Херсоні унаслідок російських обстрілів є пошкодження в енергомережі. В усіх районах міста зникло світло.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в енергетичній мережі. Через це частково знеструмлені споживачі в усіх районах міста", – написав він у телеграмі.
Фахівці АТ "Херсонобленерго" проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про їх завершення повідомлять додатково.
- Сьогодні через загрозу ракетного удару у Києві та областях превентивно ввели аварійні відключення світла.