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ОП: Міжнародна торгова палата може допомогти залучати інвестиції в Україну

Генсек Палати озвучив можливі напрями діяльності.

ОП: Міжнародна торгова палата може допомогти залучати інвестиції в Україну
Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра
Фото: ОПУ

Можливість співпраці Міжнародної торгової палати з міжнародним компенсаційним механізмом обговорили на зустрічі заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра і генеральний секретар МТП Джон Дентон та президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Джон Дентон розповів про можливі напрями діяльності Міжнародної торгової палати для залучення інвестицій в Україну, покращення бізнес-клімату та створення ефективних інструментів для врегулювання комерційних спорів.

За словами Ірини Мудрої, МТП «як глобальна бізнес-організація може сприяти розумінню того, як приватний сектор може отримати вигоду від міжнародного компенсаційного механізму». 

  • Раніше Ірина Мудра повідомляла, що міжнародний компенсаційний механізм складається з трьох компонентів: міжнародного реєстру збитків,компенсаційної комісії, яку мають створити наступного року і компенсаційного фонду, щодо якого Україна наразі не має єдиної згоди серед партнерів.
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