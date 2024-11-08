ОП: Міжнародна торгова палата може допомогти залучати інвестиції в Україну

Можливість співпраці Міжнародної торгової палати з міжнародним компенсаційним механізмом обговорили на зустрічі заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра і генеральний секретар МТП Джон Дентон та президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Джон Дентон розповів про можливі напрями діяльності Міжнародної торгової палати для залучення інвестицій в Україну, покращення бізнес-клімату та створення ефективних інструментів для врегулювання комерційних спорів.

За словами Ірини Мудрої, МТП «як глобальна бізнес-організація може сприяти розумінню того, як приватний сектор може отримати вигоду від міжнародного компенсаційного механізму».