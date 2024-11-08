Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінекономіки: в Україні близько 8 млн людей не працюють і не шукають роботу

Уряд намагається придумати, як повернути їх на ринок праці.

Мінекономіки: в Україні близько 8 млн людей не працюють і не шукають роботу
Фото: pixabay

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що одним із пріоритетних завдань уряду є повернення на ринок праці економічно неактивних українців, яких сьогодні всередині країни близько 8 млн осіб.

Про це вона сказала під час виступу на Київському економічному міжнародному форумі, передає Укрінформ.

“В Україні зараз приблизно 8 млн економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з різних причин. Серед них – особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обов'язків. Тому величезна концентрація наших зусиль як держави має бути спрямована на те, щоб активувати ці групи населення”, – сказала Бережна.

За її словами, уряд, громадський сектор, міжнародні партнери розробили та впровадили багато програм для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Наприклад, Служба зайнятості пропонує ваучери на перенавчання, платформа Coursera запустила проєкт ReSkill UA, в якому надає 30 тис. стипендій. 

 

“Але, враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці”, – додала заступниця міністра.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies