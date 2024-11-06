Як краще зробити переказ: прості поради та вигідні рішення

Кожен, хто регулярно надсилає гроші в Україну, знає, наскільки важливо знайти надійний та економний спосіб переказу коштів. ZEN.com запровадив нову акцію: цілий місяць перекази в Україну будуть безкоштовними. Зберегти кожну копійку під час переказів можуть фрілансери та волонтери, що збирають донати на ЗСУ за кордоном.

Як зекономити на переказах

Найпростіший спосіб заощадити – скористатися спеціальними пропозиціями від надійних фінансових сервісів. ZEN.com пропонує унікальну можливість: з 23 жовтня до 23 листопада 2024 року ви можете робити перекази в Україну без комісії. Це означає, що замість звичайної, і без того низької комісії 1% ви не платите нічого додатково.

Реєстрація в мобільному застосунку ZEN нескладна:

завантажте застосунок ZEN.COM;

відкрийте його, виберіть «ZEN Personal»;

введіть номер телефону та одноразовий пароль.

Дотримуйтесь інструкцій, щоб створити код доступу, вказати особисті дані та завершити реєстрацію, надавши доступ до камери для сканування документа.

Під час реєстрації зауважте, що громадянам України потрібно використовувати виключно закордонний паспорт або документ у вигляді ID-картки. Пройти реєстрацію за паспортом у вигляді книжечки неможливо.

Порівняння комісій різних сервісів

Щоб ви могли зробити зважений вибір, ми проаналізували вартість переказів через різні сервіси. При переказі 200 євро в Україну різниця в комісіях може бути досить суттєвою:

ZEN.com зараз пропонує найвигідніші умови: ви отримаєте 8928 грн на рахунок без жодних додаткових витрат;

Revolut за той самий переказ також запропонує 8928 грн, але візьме комісію 2 євро;

Wise запросить 1,7 євро, а на руки ви отримаєте 8855,94 грн;

Paysend бере лише 1,5 євро комісії, але застосовує не такий вигідний курс, тож до виплати буде 8823,62 грн;

TransferGo пропонує найнижчу суму виплати: від 8721,48 до 8774,47 гривень.

Важливо розуміти, що економія в 1-2 євро з кожного переказу за певний може скласти значну суму, особливо якщо ви регулярно надсилаєте кошти. Наприклад, якщо ви переказуєте не 200, а вже 1000 євро, то й економія складатиме в 5 разів більше.

Додаткові переваги використання ZEN

Сервіс пропонує комплексне рішення для всіх фінансових потреб:

Новим користувачам на 14 днів безкоштовно доступний тариф Platinum – обмін валют без лімітів та комісій, безкоштовне зняття до 800 EUR щомісяця. Мультивалютна картка підтримує 28 валют, обмінювати гроші можна просто у мобільному застосунку. ZEN забезпечує підтримку SEPA та локальних переказів, а також надає можливість вільно знімати готівку за кордоном. Користувачі з картою побиту в Польщі можуть відкрити IBAN-рахунок у злотих, зручний для виконання фінансових операцій на території цієї держави. Всі покупки захищені програмою ZEN Care, яка забезпечує додатковий рівень безпеки транзакцій.

Для додаткового заохочення користувачів ZEN.com спільно з ПриватБанком та Mastercard запустив спеціальну програму кешбеків. До 23 квітня 2025 року отримувачі переказів на картки Mastercard ПриватБанку можуть виграти до 500 грн кешбеку. Щомісяця розігрується 50 кешбеків по 250 гривень та 15 кешбеків по 500 гривень серед клієнтів, які отримали перекази на суму від 1000 гривень.

Отже, якщо ви шукаєте надійний та економний спосіб переказу коштів в Україну, зараз найкращий час спробувати сервіс ZEN.com. Скористайтеся періодом без комісії та оцініть усі переваги мобільного застосунку на власному досвіді.