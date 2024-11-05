Від початку року до бюджету залучили 500 млрд гривень через випуск ОВДП

Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.

За 10 місяців цього року до державного бюджету України залучили 500 млрд гривень через випуск ОВДП (облігації внутрішніх державних позик України).

Як повідомив Мінфін, загалом за січень-жовтень 2024-го від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 497,8 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану – понад 1,3 трлн грн в еквіваленті.

У жовтні Міністерство фінансів України залучило рекордну суму від випуску державних облігацій – 106,9 млрд грн в еквіваленті 83,4 млрд грн, 569 млн доларів США.

Військові облігації склали майже 82,8 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за жовтень. Станом на 1 листопада в обігу перебувають ОВДП на понад 1,76 трлн гривень.

Фото: Мінфін

Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,7%) та НБУ (38,5%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 8,4% та 4,0% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,3%, страхових компаній – 1,1%, а територіальних громад – 0,04%.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у жовтні дорівнювала 15,6%, номінованих у доларі – 4,62%.

Рівень рефінансування за січень-жовтень у всіх валютах склав 158%. Для порівняння за перші 10 місяців 2023 цей показник сягав 145%.

Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.