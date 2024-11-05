Шмигаль: це буде вже другий опалювальний сезон, коли використовуватимемо лише український газ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 листопада заявив, що на прийдешню зиму країна має достатньо власних енергетичних ресурсів.
“Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ”, – запевняє прем’єр.
За його словами, формуючи запаси, рахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації.
Також Шмигаль наголосив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли країна буде використовувати лише український газ.
- Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Готується рішення, згідно з яким - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.
- Також прем’єр повідомив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Одним із ключових її елементів є субсидії.