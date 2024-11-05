Шмигаль: це буде вже другий опалювальний сезон, коли використовуватимемо лише український газ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 листопада заявив, що на прийдешню зиму країна має достатньо власних енергетичних ресурсів.

“Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ”, – запевняє прем’єр.

За його словами, формуючи запаси, рахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації.

Також Шмигаль наголосив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли країна буде використовувати лише український газ.