Цього року українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів

Українським морським коридором вже транспортовано понад 80 млн тонн вантажів.

Про це повідомила пресслужба АМПУ.

“За даними Мінекономіки у жовтні 2024 року Україна встановила річний рекорд з експорту товарів, поставивши продукції на 3,8 млрд доларів, що на 18,7% більше показників вересня. Загальний експорт з початку року досяг 34,6 млрд доларів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зростання відбулося передусім завдяки збільшенню експорту агропродукції та ефективній роботі морського коридору.

Загалом через Український коридор пройшло 2 985 суден, які доставляли українську продукцію до портів Африки, Азії, Європи та Америки.

Таким чином, експорт 53,5 млн тонн агропродукції став ключовим фактором для забезпечення продовольчої безпеки в багатьох країнах.

У січні-жовтні 2024 року українські морські порти обробили 82,1 млн тонн вантажів, з них 50,7 млн тонн становить аграрна продукція. Це майже вдвічі перевищує показник 2023 року (46,1 млн тонн).

В свою чергу, порти Дунайського регіону залишаються надійним альтернативним маршрутом для українського експорту та критичного імпорту.