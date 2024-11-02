Міжнародних перевізників попередили про можливі затримки є-черги на пункті пропуску “Дорогуськ - Ягодин”.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“До уваги міжнародних перевізників! Після оновлення програмного забезпечення в пункті пропуску «Дорогуськ - Ягодин» система митного оформлення Республіки Польща працює в аварійному режимі. Це може призвести до затримки Є-черги та накопичення транспортних засобів перед Дорогуськом як на вʼїзд, так і на виїзд з України”, – йдетья у повідомленні.

Перевізників просять врахувати дану інформацію при плануванні перевезень. Про відновлення пропуску в повному обсязі буде повідомлено додатково.