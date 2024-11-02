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Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Таврія"

Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Таврія"
Бойовий модуль "Таврія"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль «Таврія». 

Як повідомили у пресслужбі оборонного відомства, це – дистанційно керована турель, обладнана двома кулеметами, один з яких – великокаліберний. Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

Турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах. Може працювати як удень, так і вночі. Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний  витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою. 

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