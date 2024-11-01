Мінагрополітики про врожай 2024: зібрали 47,9 млн тонн зернових і 18,8 млн тонн олійних культур

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В Україні вже намалотили більш ніж 66,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібрали на площі 18,6 млн га.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Загалом зібрали 47,9 млн тонн зернових та 18,8 млн тонн олійних:

пшениці – обмолотили 4,9 млн га (або 100 %), намолотили 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолотили 1,4 млн га (або 100 %), намолотили 5,6 млн тонн;

гороху – обмолотили 212,2 тис. га (або 100 %), намолотили 470,4 тис. тонн;

кукурудзи – обмолотили 3 млн га (або 76 %), намолотили 18,3 млн тонн;

проса – обмолотили 85,9 тис. га (або 93 %), намолотили 160,2 тис. тонн;

гречки – обмолотили 87,6 тис. га (або 98 %), намолотили 126,9 тис. тонн;

соняшнику – обмолотили 4,6 млн га (або 94%), намолотили 9,6 млн тонн насіння;

сої – обмолотили 2,5 млн га (або 95%), намолотили 5,7 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолотили 1,3 млн га (або 100%), намолотили 3,5 млн тонн насіння.

За показниками валового збору зернових лідирують аграрії Одещини – 4,4 млн тонн, Полтавщини – 4 млн тонн та Чернігівщини – 3,7 млн тонн.

Щодо урожайності, то в лідерах аграрії Хмельниччини з показником 72,3 ц/га, Чернігівщини – 67 ц/га і Буковини – 65,6 ц/га.

Мінагрополітики також повідомило, що у 15 областях триває збір цукрових буряків – викопали культуру на площі 195,4 тис. га, або 76% . Накопали 9,5 млн тонн солодких коренів.