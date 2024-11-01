Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Довга рука для України
Довга рука для України
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінагрополітики про врожай 2024: зібрали 47,9 млн тонн зернових і 18,8 млн тонн олійних культур

Аграрії 15 областей також проводять збір цукрових буряків.

Мінагрополітики про врожай 2024: зібрали 47,9 млн тонн зернових і 18,8 млн тонн олійних культур
цукровий буряк
Фото: EPA/UPG

В Україні вже намалотили більш ніж 66,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібрали на площі 18,6 млн га. 

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Загалом зібрали 47,9 млн тонн зернових та 18,8 млн тонн олійних:

  • пшениці – обмолотили 4,9 млн га (або 100 %), намолотили 22,3 млн тонн;
  • ячменю – обмолотили 1,4 млн га (або 100 %), намолотили 5,6 млн тонн;
  • гороху – обмолотили 212,2 тис. га (або 100 %), намолотили 470,4 тис. тонн;
  • кукурудзи – обмолотили 3 млн га (або 76 %), намолотили 18,3 млн тонн;
  • проса – обмолотили 85,9 тис. га (або 93 %), намолотили 160,2 тис. тонн;
  • гречки – обмолотили 87,6 тис. га (або 98 %), намолотили 126,9 тис. тонн;
  • соняшнику – обмолотили 4,6 млн га (або 94%), намолотили 9,6 млн тонн насіння;
  • сої – обмолотили 2,5 млн га (або 95%), намолотили 5,7 млн тонн насіння;
  • ріпаку – обмолотили 1,3 млн га (або 100%), намолотили 3,5 млн тонн насіння.

За показниками валового збору зернових лідирують аграрії Одещини – 4,4 млн тонн, Полтавщини – 4 млн тонн та Чернігівщини – 3,7 млн тонн. 

Щодо урожайності, то в лідерах аграрії Хмельниччини з показником 72,3 ц/га, Чернігівщини – 67 ц/га і Буковини – 65,6 ц/га.

Мінагрополітики також повідомило, що у 15 областях триває збір цукрових буряків – викопали культуру на площі 195,4 тис. га, або 76% . Накопали 9,5 млн тонн солодких коренів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies