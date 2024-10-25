Кабмін провів кадрові зміни: звільнив заступницю міністра юстиції і держсекретарів трьох міністерств

Кабінет міністрів звільнив заступницю міністра юстиції Олену Висоцьку. Також урядовці звільнили трьох державних секретарів: Наталію Запольську з Мінстратегпрому, Віктора Канцурака з Мінагро та Дмитра Слободянюка з МОЗ.

Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук. Він додав, що тимчасовими в.о. державних секретарів будуть Віталій Павло у Мінстратегпромі, Баграт Ахіджанов у Мінагрополітики і Олена Андрієць у МОЗ.

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