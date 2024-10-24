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Стефанчук про Гутерреша у російській Казані: поїхав до міжнародного злочинця

Спікер Ради назвав цю ситуацію «оксимороном».

Стефанчук про Гутерреша у російській Казані: поїхав до міжнародного злочинця
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментув візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до Казані (РФ), де відбувається саміт BRICS.

Як ідеться у дописі спікера парламенту соцмережі Х, Гутерреш як генеральний секретар організації, яка «покликана відстоювати і зміцнювати міжнародне право, їде до Казані до міжнародного злочинця».

«Водночас Антоніу Гутерреш не знайшов часу відвідати Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він проігнорував захід, на якому зібрались світові лідери і де обговорювалось питання відновлення справедливості і територіальної цілісності України – держави-співзасновниці ООН», - заявив Стефанчук.

Він назвав цю ситуацію «оксимороном».

  • З приводу візиту генсека ООН до РФ висловилося раніше українське МЗС.
  • Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 4 жовтня сказав, що «деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН».
  • Гутерреш на саміті закликав до встановлення справедливого миру в Україні.
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