Стефанчук про Гутерреша у російській Казані: поїхав до міжнародного злочинця

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментув візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до Казані (РФ), де відбувається саміт BRICS.

Як ідеться у дописі спікера парламенту соцмережі Х, Гутерреш як генеральний секретар організації, яка «покликана відстоювати і зміцнювати міжнародне право, їде до Казані до міжнародного злочинця».

«Водночас Антоніу Гутерреш не знайшов часу відвідати Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він проігнорував захід, на якому зібрались світові лідери і де обговорювалось питання відновлення справедливості і територіальної цілісності України – держави-співзасновниці ООН», - заявив Стефанчук.

Він назвав цю ситуацію «оксимороном».