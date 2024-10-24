Також глава держави різко висловився у бік представників ООН, які поїхали в Росію на саміт BRICS.

Володимир Зеленський повідомив, що Кримська платформа, яка відбувається у Латвії, зібрала понад 70 делегацій-учасниць.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 24 жовтня.

«Сьогодні працює наша Кримська платформа, її парламентський вимір. Вдячний Руслану Стефанчуку та всім, хто залучений, за організацію роботи. Понад 70 делегацій-учасниць. Це хороше, широке представництво. Цього року платформа працює в Латвії. Сьогодні я звертався до учасників саміту й закликав підтримати План перемоги», - сказав Зеленський.

Він додав, що «пункти Плану достатньо глибоко й детально обговорювались».

Також на парламентському саміті Кримської платформи працювали над пунктами формули миру.

«Зокрема, пункту про територіальну цілісність та виконання Статуту ООН. Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні», - додав український президент, реагуючи на візит генсека ООН Антоніу Гутерреша на саміт BRICS у Росії.