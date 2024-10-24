В Офісі президента заперечили інформацію, що 7 країн НАТО проти вступу України до Альянсу

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що інформація у медіа про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності, передає РБК-Україна.

Никифоров зазначив, що ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Він запевняє, що насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

"Запрошення – це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", – заявив Никифоров.