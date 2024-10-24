В Офісі президента заперечили інформацію, що 7 країн НАТО проти вступу України до Альянсу

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що інформація у медіа про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності, передає РБК-Україна.
Никифоров зазначив, що ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Він запевняє, що насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.
"Запрошення – це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", – заявив Никифоров.
- Раніше видання Politico із посиланням на джерела повідомило, що 7 членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу, зокрема США та Німеччина.
- Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану Перемоги, який Володимир Зеленський представив головним союзникам включно з США, Німеччиною, Італією, Францією та Великою Британією. Він наголошував, що розуміє неможливість вступу України до кінця війни, але вважає, що запрошення держава повинна отримати вже зараз, для того щоб Росія чітко розуміла геополітичне місце країни, яку вона атакувала.
- Нещодавно сам президент Зеленський заявляв, що більшість країн НАТО мають консенсус щодо запрошення України, але деякі мають стриману позицію. Україна працюватиме над цим, щоб змінити їхні переконання.