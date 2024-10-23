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Пентагон і НАТО мають докази перебування військових КНДР у Росії

Захід нарешті визнав те, про що Україна говорила вже тижнями. 

Пентагон і НАТО мають докази перебування військових КНДР у Росії
Міністр оборони США Ллойд Остін після виступу про допомогу Україні
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НАТО нарешті підтвердила перебування військових Північної Кореї на території Росії. Речниця НАТО Фара Дахлалла у заяві для журналістів підтвердила, що Альянс має відповідні докази, пише Politico

Також про це сказав і міністр оборони США Ллойд Остін. Він заявив, що ще потрібно з'ясувати, що саме в Росії роблять корейці, але, відповідно до даних Південної Кореї та України, вони там готуються воювати.

"Якщо вони є співучасниками війни, вони мають намір брати участь у цій війні від імені Росії, це дуже, дуже серйозна проблема, і вона вплине не лише на Європу — це також вплине на події в Індо-Тихооканії також", – прокоментував голова Пентагону.

Дахлалла в заяві для ЗМІ сказала, що "союзники підтвердили докази розгортання військ КНДР у Росії. Якщо цим військам судилося воювати в Україні, це означатиме значну ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії та ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту".

"Ми активно проводимо консультації в Альянсі з цього приводу, і Північноатлантична рада отримає брифінг від Республіки Корея та найближчим часом обговорить це питання", – додала речниця. 

Ці заяви є першим західним підтвердженням того, про що Україна говорила вже тижнями: Північна Корея повноцінно вступає в війну. 

Участь КНДР у війні проти України

У вересні керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. 

16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. 

За даними LB.uaстаном на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було. 

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України. 

За оцінкою Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій. 

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