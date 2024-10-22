Глава МЗС Литви заявив, що прийшов час переглянути ідею Макрона про направлення військ союзників в Україну

Така заява пролунала на тлі інформації про направлення північнокорейських військ в Росію на війну проти України.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що європейським країнам настав час переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення військ в Україні. Про це він сказав виданню Politico.

“Якщо інформація про те, що російські загони вбивць оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, ми повинні повернутися до ідеї направлення військ в Україну, запропонованих Макроном”, – повідомив Ландсбергіс в письмових коментарях виданню.

Французький президент висунув цю пропозицію в лютому, але її швидко відхилив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який пообіцяв, що європейські війська чи війська НАТО не будуть розгорнуті в Україні.

“На жаль, ми знову відстаємо у реагуванні, але я вірю в нашу спільну здатність зробити всі необхідні проактивні кроки, щоб перетворити ідеї президента Макрона в дії”, – додав Ландсбергіс.

Наразі західні лідери обережно ставляться до повідомлень про північнокорейців, які прямують до України.