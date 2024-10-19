Глава держави подякував Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир.

Сьогодні, 19 жовтня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

“Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібно. Я вдячний Франції, Президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні переговори в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості – України та всієї нашої Європи”, – сказав Зеленський.

Також він подякував Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир.

“І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення – бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир”, – сказав президент.