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Зеленський провів зустріч із главою МЗС Франції

Глава держави подякував Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир.

Зеленський провів зустріч із главою МЗС Франції
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Сьогодні, 19 жовтня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро. 

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. 

“Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібно. Я вдячний Франції, Президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні переговори в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості – України та всієї нашої Європи”, – сказав Зеленський. 

Також він подякував Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. 

“І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення – бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир”, – сказав президент.

  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про підтримку плану перемоги Володимира Зеленського. 
  • Володимир Зеленський, коментуючи підсумки своїх закордонних візитів і представлення плану перемоги, повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон буде переконувати партнерів у питанні вступу україни в НАТО. Цей пункт є перший у плані перемоги.
  • План містить п'ять пунктів. Серед них - запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка та безпека.
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