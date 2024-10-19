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Зеленський: чим більш результативні ми будемо на полі бою, тим швидше зможемо повернути інших полонених

Глава держави зазначив, що українська сторона зʼясовує долю кожного й кожної, хто може бути в полоні, і дуже старається повернути всіх.

Зеленський: чим більш результативні ми будемо на полі бою, тим швидше зможемо повернути інших полонених
Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні 19 жовтня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію із полоненими українцями. 

“Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них «азовці». Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога. 

“І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. І це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх”, – запевнив президент.

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