Франція вважає, що залучення військових КНДР у війну в Україні спровокує серйозну ескалацію

Якщо Росія залучить військових Північної Кореї у війну в Україні, це призведе до серйозної ескалації.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який перебуває у Києві з візитом.
На пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою Барро сказав, що коли інформація про долучення КНДР до війни підтвердиться, то «це виведе війну на новий масштаб ескалації».
«І це загрожує тим, що ця війна перейде на територію Азії. Проте така інформація свідчить також про те, що Росія Володимира Путіна має все більше і більше труднощів, щоби протистояти Україні», - додав французький міністр.
Глава МЗС України Андрій Сибіга уточнив, що мова йде не про найманців, а про військові підрозділи КНДР, які будуть залучені на стороні російської армії.
«Закликаємо наших партнерів жорстко реагувати на цей факт і не допустити цього», - наголосив Сибіга.
Північна Корея і її солдати в російській армії: що відомо
- Видання KyivPost з посиланням на джерела у розвідці повідомило, що 3 жовтня внаслідок ракетного удару Сил оборони по скупченню ворога поблизу Донецька загинули 20 військовослужбовців, шестеро з яких виявилися північнокорейськими офіцерами. Ще троє представників КНДР зазнали поранень.
- Минулого тижня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що декілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.
- Цього тижня Володимир Зеленський підтвердив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
- За інформацією керівника української розвідки Кирила Буданова, зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область.
- Центр протидії дезінформації повідомив, що РФ буде змішувати військових КНДР із бурятами для “маскування”.
- 18 жовтня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, у якому північнокорейські солдати отримують російське спорядження на одному з полігонів РФ.
- Того ж дня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії.
- Південнокорейська розвідка після наради підтвердила, що Північна Корея вирішила направити своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил. Йдеться про 12 тисячі військових, серед яких - представники елітних частин.
- Наразі солдати КНДР дислокуються, крім Владивостока, в Уссурійську, Хабаровську і Благовіщенську, де вони інтегровані у військові частини РФ. Північнокорейці отримали російську форму, а ще надані підроблені посвідчення особи, які мають видавати їх за росіян.
- Після завершення адаптаційної підготовки північнокорейців відправлять на передову.
- Тим часом очільник комітету Палати представників Конгресу США з питань розвідки Майк Тернер надіслав президенту Джо Байдену відкритого листа щодо інформації про залучення Росією до війни в Україні військ з Північної Кореї.