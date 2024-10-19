Франція вважає, що залучення військових КНДР у війну в Україні спровокує серйозну ескалацію

Український глава МЗС уточнив, що мова йде не про найманців, а про військові підрозділи КНДР.

Якщо Росія залучить військових Північної Кореї у війну в Україні, це призведе до серйозної ескалації.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який перебуває у Києві з візитом.

На пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою Барро сказав, що коли інформація про долучення КНДР до війни підтвердиться, то «це виведе війну на новий масштаб ескалації».

«І це загрожує тим, що ця війна перейде на територію Азії. Проте така інформація свідчить також про те, що Росія Володимира Путіна має все більше і більше труднощів, щоби протистояти Україні», - додав французький міністр.

Глава МЗС України Андрій Сибіга уточнив, що мова йде не про найманців, а про військові підрозділи КНДР, які будуть залучені на стороні російської армії.

«Закликаємо наших партнерів жорстко реагувати на цей факт і не допустити цього», - наголосив Сибіга.

Північна Корея і її солдати в російській армії: що відомо