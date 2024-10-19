Міноборони прокоментувало ситуацію довкола фейкового чат-боту і заперечило злам застосунку «Резерв+»

Міністерство заявляє, що не веде технічну підтримку через Telegram, тож будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими.

Міністерство оборони України прокоментувало повідомлення про нібито можливий злам застосунку «Резерв+» і розповіо про фейкові чат-боти технічної підтримки у телеграмі.

За інформацією відомства, у травні під час запуску застосунку технічну підтримку користувачів проводили через декілька популярних платформ, зокрема й через Telegram.

«Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота», - зауважили у Міноборони.

Коли виявили розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, відомство звернулося до адміністрації месенджера із запитом про його видалення. Бот був знищений, тож за вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе. Міністерство наголосило, що все це жодним чином не вплинуло на безпеку застосунку «Резерв+».

«Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг винятково у зашифрованому вигляді. Сам Резерв+ не зберігає жодних даних про користувачів. Команда фахівців із безпеки працює над забезпеченням повної захищеності інформації та безпеки даних користувачів у цілодобовому режимі», - повідомили у відомстві. Фахівці міністерства перебувають на постійному звʼязку з користувачами, які звернулися зі скаргами, і оперативно вирішують ці питання. Міноборони наголосило, що не веде технічну підтримку через Telegram, тож будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими.