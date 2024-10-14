Відтепер у бойовій системі DELTA доступна платформа відеоаналізу поля бою

Це покращує взаємодію та обмін даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.

Платформа відеоаналізу поля бою Vezha, яка передає трансляції з дронів у реальному часі та забезпечує ефективне ураження ворога, стала доступна у бойовій системі DELTA.

Про це повідомили у Міноборони.

Як зазначають у відомстві, це підвищить оперативність і точність операцій завдяки кращій взаємодії та обміну даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.

Vezha надає українським військовим технологічну перевагу та усуває залежність від інших сервісів. Натомість ворог й досі використовує сторонні відеоплатформи, які часто блокуються їхніми розробниками або російською владою.Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що завдяки Vezha військові аналізують відео з сотень БпЛА, виявляють та класифікують понад 4000 об’єктів розвідки щодня.

"Голосове спілкування, спільне дешифрування відеоматеріалів та моніторинг ефективності підрозділів дронів дозволяють нашим бійцям діяти швидко та завдавати значних втрат противнику", – зазначила вона.

Автентифікація через бойову систему DELTA гарантує безпечний обмін даними та захист від несанкціонованого доступу до трансляцій.

Нова версія мобільного застосунку Vezha інтегрована з модулем планування застосування БпАК Mission Control та дозволяє уникати конфлікту частот FPV-дронів. Цей застосунок розповсюджується виключно через MDM (Mobile Device Management) – військовий аналог App Store чи Play Маркет.

Vezha стала частиною DELTA завдяки співпраці кількох команд. Спочатку 411 окремий батальйон «Яструби» у складі Сил територіальної оборони створив платформу для власних потреб. Згодом Центр інновацій Міністерства оборони долучився до створення єдиної платформи відеоаналізу на базі DELTA, а команди стримінгових платформ Tube і Raven надали свій досвід і напрацювання.

Наразі об’єднана команда продовжує розширювати можливості стримінгу, щоб підтримувати тисячі одночасних трансляцій з різних типів дронів та камер. Також удосконалюється штучний інтелект платформи Avengers для автоматизованого виявлення на відео ворога в складних умовах, як-от маскування чи густий ліс.