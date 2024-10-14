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Відтепер у бойовій системі DELTA доступна платформа відеоаналізу поля бою

Це покращує взаємодію та обмін даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.  

Відтепер у бойовій системі DELTA доступна платформа відеоаналізу поля бою
Фото: Міноборони

Платформа відеоаналізу поля бою Vezha, яка передає трансляції з дронів у реальному часі та забезпечує ефективне ураження ворога, стала доступна у бойовій системі DELTA.

Про це повідомили у Міноборони.

Як зазначають у відомстві, це підвищить оперативність і точність операцій завдяки кращій взаємодії та обміну даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.  

Vezha надає українським військовим технологічну перевагу та усуває залежність від інших сервісів. Натомість ворог й досі використовує сторонні відеоплатформи, які часто блокуються їхніми розробниками або російською владою.Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що завдяки Vezha військові аналізують відео з сотень БпЛА, виявляють та класифікують понад 4000 об’єктів розвідки щодня. 

"Голосове спілкування, спільне дешифрування відеоматеріалів та моніторинг ефективності підрозділів дронів дозволяють нашим бійцям діяти швидко та завдавати значних втрат противнику", – зазначила вона. 

Автентифікація через бойову систему DELTA гарантує безпечний обмін даними та захист від несанкціонованого доступу до трансляцій. 

Нова версія мобільного застосунку Vezha інтегрована з модулем планування застосування БпАК Mission Control та дозволяє уникати конфлікту частот FPV-дронів. Цей застосунок розповсюджується виключно через MDM (Mobile Device Management) – військовий аналог App Store чи Play Маркет.  

Vezha стала частиною DELTA завдяки співпраці кількох команд. Спочатку 411 окремий батальйон «Яструби» у складі Сил територіальної оборони створив платформу для власних потреб. Згодом Центр інновацій Міністерства оборони долучився до створення єдиної платформи відеоаналізу на базі DELTA, а команди стримінгових платформ Tube і Raven надали свій досвід і напрацювання.

Наразі об’єднана команда продовжує розширювати можливості стримінгу, щоб підтримувати тисячі одночасних трансляцій з різних типів дронів та камер. Також удосконалюється штучний інтелект платформи Avengers для автоматизованого виявлення на відео ворога в складних умовах, як-от маскування чи густий ліс.

  • DELTA - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. 
  • Щомісяця у систему додають понад 600 тис. об’єктів про місце розташування ворога, водночас військові переглядають понад 4 млн ворожих об’єктів.
  • Влітку бойова система DELTA пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в НАТО. Діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця.
  • Зараз DELTA  входить у трійку найпопулярніших бойових систем.
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