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У ГУР попередили про фейкові чатботи, які імітують Головного бота розвідки

Зараз у Telegram є щонайменше вісім фейкових чатботів.

У ГУР попередили про фейкові чатботи, які імітують Головного бота розвідки
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

В месенджері Telegram з’явилось щонайменше вісім фейкових чатботів, які імітують Головного бота розвідки.

Про це повідомили у ГУР.

"Ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману, створюючи ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР «Головний бот розвідки». Передавати будь-яку інформацію через такі боти – небезпечно", – наголошують у розвідці.

Також у ГУР нагадали, що офіційний чатбот Головного управління розвідки знаходиться за посиланням.

Посилання на актуальний бот завжди можна знайти на сторінці Головного бота розвідки на сайті ГУР та на офіційних сторінках ГУР в соцмережах. 

Також можна безпечно і анонімно зв’язатись з ГУР:

  • Електронною поштою: [email protected].
  • Через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41.

Нещодавно підрахували, що ботом єВорог уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок

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