Свідоцтва про шлюб, його розірвання та зміну імені: у "Дії" доступні нові документи

У застосунку "Дія" стали доступними ще три документи: свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
Про це повідомили у пресслужбі "Дії".
"Вчора запустили шлюб онлайн і потурбувалися, щоб документ про одруження завжди був під рукою. Не переривайте шухляди, щоб знайти свідоцтва, наприклад, коли підтверджуєте зміну прізвища, працевлаштовуєтесь або забираєте посилку дружини на Укрпошті. Кілька кліків у застосунку — і показали свідоцтво про шлюб", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для того, щоб документи були доступними, варто оновити "Дію" до останньої версії.
Також у застосунку спростили процес додавання свідоцтва про народження дитини: документ підтягуватиметься автоматично за податковим номером.
"Просто авторизуйтесь у застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Й абсолютно не важливо, скільки років вашій малечі — 3 чи 23", – додали у пресслужбі.
Свідоцтва підтягуються автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Документи доступні для всіх громадян України віком 14+, які мають верифікований податковий номер.
- Вчора, 9 вересня, в Україні запустили послугу онлайн-одруження через "Дію". Весь процес триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в застосунку, а паперова версія надійде поштою.
- Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн уряд ухвалив ще 30 березня.
- Згодом на порталі з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Станом на серпень, українці подали більше 30 тисяч заяв про шлюб.
- Першою парою, що одружилася онлайн через "Дію", стали нардеп і викладачка УКУ.