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Свідоцтва про шлюб, його розірвання та зміну імені: у "Дії" доступні нові документи

Для того, щоб документи були доступними, слід оновити застосунок.

Свідоцтва про шлюб, його розірвання та зміну імені: у "Дії" доступні нові документи
Нові документи у "Дії"
Фото: Мінцифри

У застосунку "Дія" стали доступними ще три документи: свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомили у пресслужбі "Дії". 

"Вчора запустили шлюб онлайн і потурбувалися, щоб документ про одруження завжди був під рукою. Не переривайте шухляди, щоб знайти свідоцтва, наприклад, коли підтверджуєте зміну прізвища, працевлаштовуєтесь або забираєте посилку дружини на Укрпошті. Кілька кліків у застосунку — і показали свідоцтво про шлюб", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що для того, щоб документи були доступними, варто оновити "Дію" до останньої версії.

Також у застосунку спростили процес додавання свідоцтва про народження дитини: документ підтягуватиметься автоматично за податковим номером.

"Просто авторизуйтесь у застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Й абсолютно не важливо, скільки років вашій малечі — 3 чи 23", – додали у пресслужбі. 

Свідоцтва підтягуються автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Документи доступні для всіх громадян України віком 14+, які мають верифікований податковий номер. 

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