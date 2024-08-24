Bloomberg: Apple презентує нові гаджети 10 вересня

Важливий запуск для компанії, яка останнім часом продає менше смартфонів та смартгодинників.

Джерела агенції Bloomberg стверджують, що корпорація Apple обрала 10 вересня днем своєї найбільшої презентації року. Під час заходу буде продемонстровано нову лінійку смартфонів iPhone, розумних годинників Apple Watch та бездротових навушників AirPods.

Найменше змін, за чутками, зазнають "яблучні" телефони: iPhone 16 отримають трохи більші екрани для про-версій та допрацьовані камери, але загалом залишаться схожими на попереднє покоління. Цікавість викликає лише інтеграція до системи штучного інтелекту Apple Intelligence, який, втім, може не запрацювати вчасно на території Європи.

Смартгодинники від Apple стануть тоншими, але з більшим екраном, а найсуттєвіших змін зазнають навушники - "яблучні" вперше додадуть у модель середнього діапазону активне шумопоглинання, а також оновлять базову модель, яку не чіпали з 2019 року.

Для Apple вкрай важливо провести запуск нової продукції вдало: останніми місяцями продажі смартфонів та годинників не вражають цифрами. Проте аналітики впевнені, що прибутки корпорації з Купертино до кінця року ще встигнуть зрости на 7%.