В Росії представили керовану авіаційну ракету X-БПЛА

Х-БПЛА вже випробовувалася на базі безпілотника "Форпост" та ударного гелікоптера Ка-52М.

В Росії представили нову керовану авіаційну ракету X-БПЛА (X-UAV) для застосування з безпілотників.

Про це пише "Мілітарний".

Макет ракети та характеристики були представлені на виставці військових технологій «Армия-2024» в Москві.

Як пише видання, розробники керованих ракет для протитанкового комплексу "Корнет" та високоточного артилерійського снаряду "Краснополь" розробили нову авіаційну ракету X-БПЛА (X-UAV).

Х-БПЛА призначена для застосування з безпілотних авіаційних платформ по наземних та надводних цілях, зокрема, скупченнях живої сили, неброньованій та легкоброньованій техніці.

Ракета запозичила основні конструктивні рішення від протитанкової ракети 9М133 "Корнет-Д", однак її вага зросла до 32 кілограмів проти 26 кг у наземної системи.

Маса змінної бойової частини залишилася близькою за вагою та становить 6 кілограмів в уламково-фугасній версії. Термобарична — легша та важить 3,2 кг.

У "Мілітарному" додають, що характеристики ракети можуть бути некоректні. Адже зазначена різниця між вагою ракети в транспортно-пусковому контейнері та без нього — 10 кілограмів.

Керування ракети відбувається за відбитим лазерним променем, яким дрон підсвічує ціль до моменту влучання. За таким принципом боєприпас може уражати цілі на відстані до 8 кілометрів та висоті до 4000 метрів.

Вочевидь, модуль наведення, що розташований в носовій частині, був запозичений в артилерійського комплексу "Краснополь", котрий використовує той самий принцип наведення.

Вперше про розробку авіаракети "Корнет-Д" стало відомо у 2021 році. Відомо, що Х-БПЛА випробовувалася на базі безпілотника "Форпост" та ударного гелікоптера Ка-52М.