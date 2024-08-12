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ЗМІ: Google повністю відключив монетизацію російських YouTube-блогерів

Протягом 60 днів компанія планує виплатити власникам каналів залишок коштів.

ЗМІ: Google повністю відключив монетизацію російських YouTube-блогерів
Google повністю відключив монетизацію російських YouTube-блогерів
Фото: EPA/UPG

Найбільша у світі рекламна мережа AdSense припиняє роботу в Росії.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Раніше AdSense після відключення монетизації дозволяла російським блогерам заробляти у YouTube на контекстній рекламі. 

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"Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі облікові записи буде не можна", – йдеться в офіційному листі Google.

Зазначається, що Google не вказує причину такого рішення. Протягом 60 днів компанія планує виплатити власникам каналів залишок коштів.

При цьому припинення роботи AdSense позначиться не тільки на ютуб-блогерах, але і на всі власниках російських веб-сайтів, де розміщувалася реклама з цієї мережі. 

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