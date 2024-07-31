Укрзалізниця поширила верифікацію через Дія.Підпис на низку міжнародних рейсів.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, від 1 серпня 2024 року продаж квитків на рейси №19/20 Київ – Хелм – Київ, №23/24 Київ – Хелм – Київ, №51/52 Київ – Перемишль – Київ, №89/90 Київ – Перемишль – Київ, №73/74 Харків – Перемишль – Харків здійснюватиметься виключно з верифікацією через Дія.Підпис у застосунку та на новому сайті Укрзалізниці з продажу квитків.

Аналогічна верифікація вже застосовується до ажіотажних рейсів з/до Варшави та Відня.

В "Укрзалізниці" додали, що таке рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. "Втім, без верифікації через Дія.Підпис квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, у свою чергу, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож", – зазначили у компанії.

При цьому, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити Дію, залізниця лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинеу та ін.

Міжнародні квитки можна придбати:

польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) – 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;

словацький та австрійський напрямки – 20 діб, старт о 08:00;

молдовський напрямок – 30 діб, старт о 08:00.

У квітні Укрзалізниця запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу.