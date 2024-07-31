​В Україні запрацював дашборд із доступом до даних щодо правопорушень у сфері бізнесу

На сайті Офісу Генпрокурора запрацював Дашборд, який надає доступ до аналітичних даних щодо розслідування правопорушень у сфері бізнесу.

Про це повідомила пресслужба генпрокуратури.

Цей аналітичний модуль був розроблений за дорученням Володимира Зеленського. Презентація його бета-версії пройшла за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, генерального прокурора Андрія Костіна, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова і членів Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України Артема Бородатюка та Олега Гороховського.

Дашборд – це візуалізований додаток до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), який надає доступ до аналітичних даних та статистики щодо розслідування правопорушень у сфері господарської та інвестиційної діяльності.

Додаток дозволяє всім зацікавленим в реальному часі аналізувати статистику роботи органів правопорядку щодо цієї категорії злочинів. У ньому зібрані і поєднані в зручному для аналізу і сприйняття форматі дані про статистику розслідувань та розгляду в судах справ, які стосуються бізнесу.

Дашборд вже працює у бета-режимі у вільному доступі на сайті Офісу Генпрокурора.

У ньому послідовно викладена вибірка підтверджених правоохоронними органами злочинів за 2024 рік, які стосуються бізнесу, а також інформація про всі кримінальні правопорушення, які мали відношення до економічної сфери за останні 5 років.

Дашборд включає аналітичні модулі щодо:

кількості кримінальних правопорушень, пов’язаних з господарською/інвестиційною діяльності в межах визначених кваліфікацій;

кількості осіб, яким повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень вказаної категорії та до яких застосовано забіжний захід у вигляді тримання під вартою;

розміру встановлених у ході розслідування матеріальних збитків, завданих державі/територіальній громаді та їх відшкодування;

відомості про кількість прийнятих рішень щодо направлення справ до суду

та інші дані, що стану досудового розслідування кримінальних правопорушень вказаної категорії.

На Дашборді можна відсортувати інформацію за органами досудового розслідування: Нацполіція, СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ. Також справи можна відфільтрувати за конкретною статтею або періодом.