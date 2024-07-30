У Мінцифри анонсували ракетну програму для кластера Brave1

Оборонний кластер Brave1 налічує вже понад дві тисячі розробок, а компанії, які займаються у напрямку виготовлення зброї та озброєння, отримали на майже 5 мільйонів доларів грантів, а в 2024 році стартує ще й напрямок пов'язаний з ракетами.

Про це під час хакатону від Brave1 розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Суспільне.

"Більш як 2 тисяч розробок ідентифіковано Brave1. Ми видали гранти різним компаніям на майже п'ять мільйонів (доларів — ред.). І також у нас є навіть спецпроєкт, про нього я поки не буду говорити, але він пов'язаний із ракетними програмами, і в цьому році будуть сотні грантів для компаній, які займаються цим напрямком. Від підтримки маленьких стартапів, по факту, ми переходимо до підтримки цілих таких стратегічних напрямків нашої з вами боротьби", — сказав міністр.

За словами Федорова серед розробок кластера не лише безпілотники, а й РЕБ. Також наразі у Brave1 активно тестують і працюють з виробниками лазерного наведення для безпілотників.

"Нам вдалося зробити такий самий успішний досвід не тільки в дронах, а й в РЕБ, в наземних платформах. Зараз це відбувається з AI-донаведенням (штучний інтелект — ред.), і ми бачимо вже велику кількість компаній, які почали інтегруватися з фірмами, які розробляють дрони", — сказав Федоров.

Щодо лазерного наведення, "це розумні боєприпаси. Якщо ми зможемо на 5-10-20% покращити ефективність артилерії, це може бути також гейм-ченджером на певних ділянках фронту", — сказав міністр.

Розробники кластера Brave1 активно використовують іноземні продукти й програмування, які впливають на точність і швидкість озброєнь.