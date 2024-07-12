​Міноборони тестує роботизовані системи у форматі військових ігор

Під час однієї з останніх ігор протестували 10 різних систем на завданнях з ураження, інженерії та логістики.

Міністерство оборони тестує роботизовані системи у форматі wargaming (військових ігор).

Про це повідомила пресслужба відомства.

Під час однієї з останніх ігор протестували 10 різних систем на завданнях з ураження, інженерії та логістики. У Міноборони зазначили, що такі перевірки є надзвичайно важливими, бо демонструють потенційні можливості для армії і показують, що можна покращити розробникам у своїх ідеях.

"Роботизовані системи забезпечують гнучкість, швидкість та перевагу над ворогом", - додали у відомстві.